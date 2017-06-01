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Архив - Наука и технологии

Британские ученые назвали самые миролюбивые страны

01.06.2017 15:05
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Британские ученые назвали самые миролюбивые страны

Лондонский институт экономики и мира опубликовал ежегодный "Глобальный индекс миролюбия", в котором анализируется ситуация в 163 странах, сообщает телеканал 112 Украина.
При исследовании ученые учитывали экономическую и политическую стабильность государств, соблюдение прав человека, террористическую угрозу и вооруженные конфликты.
Первое место в рейтинге заняла Исландия, которая возглавляет его с 2008 года. За ней следуют Новая Зеландия, Португалия, Австрия и Дания.
Украина заняла в рейтинге 154 место, тогда как страну-агрессора Россию британцы посчитали более "миролюбивой" - она заняла 151 место.
Аутсайдерами списка стали Йемен, Южный Судан, Ирак, Афганистан и Сирия.
Самые заметные ухудшения, согласно индексу, произошли в Северной Америке, в основном за счет США, которые опустились на 11 пунктов - до 114-го места. Самым мирным регионом остается Европа.



Теги: исследования, рейтинг, страна, мир
 
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