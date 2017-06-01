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Архив - Наука и технологии

Немецкие физики создали "молекулярную черную дыру"

01.06.2017 12:35
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Немецкие физики создали "молекулярную черную дыру"

Ученые из Немецкого синхротронного центра DESY при помощи лазера на свободных электронах LCLS смогли превратить атом йода в аналог черной дыры, сообщает Корреспондент.net.
Физики смогли добиться, что атом йода начал притягивать к себе электроны с силой, сопоставимой той, которую демонстрирует черная дыра в космосе.
Издание сообщает , что лазерный импульс в 100 млн гигаватт на кв.см выбивает из молекулы 5-6 электронов. В итоге за долю наносекунды в молекуле появляется мощный положительный заряд.
"Сила, с которой электроны притягивались к атому йода в данном случае, была гораздо большей, чем та, которую бы вырабатывала, к примеру, черная дыра с массой в десять Солнц. В принципе, гравитационное поле любой черной дыры звездной массы неспособно сопоставимым образом действовать на электрон", - отметил один из исследователей Робин Сантра.
Данное исследование, по мнению ученых, должно помочь в изучении влияния радиации на живые организмы и возможно, в будущем, снизить вред от ее воздействия.



Теги: Германия, лазер, черная дыра, атом
 
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