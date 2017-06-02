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Архив - Наука и технологии

Samsung Galaxy Note 7 возвращается на рынок под другим именеи

02.06.2017 12:35
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Samsung Galaxy Note 7 возвращается на рынок под другим именеи

Вскоре в продажу поступят восстановленные смартфоны Samsung Galaxy Note 7 по цене в 620 долларов. Гаджеты появятся на рынке под названием Galaxy Note FE (Fan Edition), сообщает Новое время.
Samsung Galaxy Note FE поступят на рынок в версии с 64 ГБ постоянной памяти, под управлением Android 6.0 Marshmallow. Емкость аккумулятора восстановленных смартфонов снижена до 3200 мАч.
Samsung Galaxy Note FE, как и Galaxy Note 7, будет оборудован 5.7-дюймовым изогнутым с двух сторон дисплеем с разрешением 2560х1440 пикселей (Quad HD), процессором Exynos 8890. Он получит 12-мегапиксельную основную и 5-мегапиксельную фронтальную камеры, сканер отпечатков пальцев, порт USB Type-C.
Аппараты, как ожидается, поступят в продажу в конце июня на рынках Азии.



Теги: продажа, восстановление, Samsung Galaxy Note
 
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