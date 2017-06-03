Голландская компания взялась за "европейский Hyperloop"

03.06.2017 16:40

Голландская компания Hardt Global Mobility собирается проложить сеть вакуумных поездов между Амстердамом и Парижем через 4 года. Стартап, получивший признание создателя концепции Hyperloop Илона Маска, уже приступил к строительству первого в Голландии полномасштабного трека для испытания инновационной транспортной системы, информирует news.eizvestia.com.

Компанию Hardt Global Mobility основали инженеры из Делфтского технического университета, которые в январе выиграли в конкурсе на лучший дизайн системы Hyperloop. В соревновании, организованном компанией SpaceX, принимали участие команды со всего мира, включая молодых ученых из МТИ и Мюнхенского технического университета.

Стартап уже начал строить полномасштабный тестовый трек в Голландии. Пока что на нем установлена труба длиной 30 метров, а со временем появятся рельсы и кабинки для пассажиров. На площадке компания будет тестировать системы, для испытания которых не нужны большие скорости. К ним относятся система левитации и двигательная установка, а также системы безопасности. Трек для экспериментов с большими скоростями Hardt Global Mobility намерена построить к 2019 году.

Компания уже привлекла €600 000 на первые этапы испытаний. Среди инвесторов HGM числятся Делфтский технический университет, голландский железнодорожный оператор NS и строительная компания BAM.