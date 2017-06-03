"Южмаш" изготовит 12 ракет-носителей "Зенит" для компании S7 Sea Launch

03.06.2017 11:00

Госпредприятие "Южный машиностроительный завод им. Макарова" ("Южмаш") и компания S7 Sea Launch Limited заключили контракт на производство и поставку 12 ракет-носителей серии "Зенит", передает Укринформ.

"Был заключен контракт между "Южмашем" и компанией S7 Sea Launch Limited на производство и поставку ракет-носителей серии "Зенит". В целом, контракт предусматривает изготовление 12 ракет-носителей для использования в программах "Морской старт" и "Наземный старт" для исследований и использования космоса в мирных целях в рамках международных космических проектов. Сейчас в производстве находится 2 ракеты модификаций "Зенит-3SL" и "Зенит-3SLБ", - сообщили в пресс-службе ГП "Южмаш".

На предприятии отмечают, что на сегодня портфель заказов "Южмаша" на ближайшие годы превышает $350 млн. Среди основных заказчиков – компании США, Италии, Индии, Кореи и других стран.