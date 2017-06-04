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Архив - Наука и технологии

SpaceX запустила в космос свой первый многоразовый "грузовик"

04.06.2017 11:40
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SpaceX запустила в космос свой первый многоразовый "грузовик"

Компания SpaceX запустила свой первый грузовой корабль повторного использования Dragon на Международную космическую станцию в субботу, что стало еще одной вехой в стремлении снизить стоимость полета, передает телеканал 112 Украина.
"После двухдневной задержки, вызванной грозами, беспилотная ракета Falcon отправилась в космос с мыса Канаверал во Флориде, неся капсулу Dragon. Она уже использовалась для доставки груза на МКС в 2014 году", - говорится в сообщении.
Нижняя ступень Falcon 9 совершила спуск на платформу, расположенную недалеко от места старта ракеты. Спуск нижней ступени отрабатывается для ее повторного применения. Dragon должен доставить на МКС 2,7 тонн грузов.



Теги: запуск, SpaceX, Dragon
 
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