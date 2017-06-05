Эверест подключили к Интернету

05.06.2017 11:00

На горе Эверест появилась точка доступа к wi-fi, сообщает ИА "ЛІГАБізнесІнформ".

Доступ к интернету здесь имеет жизненно важное значение, учитывая количество несчастных случаев, которые происходят на самой высокой точке планеты.

Точку доступа установила компания Everest Link, которая обеспечивает более 200 других точек wi-fi в регионе.

До 2000 года единственным средством связи были письма, которые иногда доставляли вертолетом.