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Найдена самая горячая планета во Вселенной

07.06.2017 15:55
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Найдена самая горячая планета во Вселенной

Американские астрономы открыли новую экзопланету, температура поверхности которой составляет более 4 тыс. градусов по Цельсию, что почти равно температуре на поверхности Солнца, сообщает УНН.
Как отмечает издание, планета по размерам в два раза больше Юпитера. Это самая горячая планета, известная ученым на данный момент. Она находится в созвездии Лебедя на расстоянии 650 световых лет от Земли.
Также отмечается, что планета получила название KELT-9b, она вращается вокруг горячей звезды KELT-9 на очень близком расстоянии. Для того, чтобы сделать полный оборот вокруг звезды, планете потребуется около двух земных суток.
Как и Луна относительно Земли, KELT-9b всегда повернута к звезде одной стороной. Температура на "дневной" (обращенной к звезде) стороне планеты достигает 4300 градусов - это выше, чем у красных карликов, к которым относится большинство звезд в галактике млечного пути.
Открытие сделали исследователи из государственного университета штата Огайо. Слишком близкое расстояние до звезды означает, что планета не будет существовать долго: она получает такое огромное количество радиации, что ее поверхность буквально "испаряется".



Теги: горячий, планета, открытие
 
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