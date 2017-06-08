Британская полиция впервые применила технологию распознавания лиц для ареста

08.06.2017 10:30

Полиция в Южном Уэльсе арестовала мужчину, обнаружить которого им помогла система распознавания лиц. Это первый случай в Великобритании, когда человек был найден и арестован благодаря этой технологии, сообщает FINANCE.UA.

В полиции говорят, что технология распознавания лиц в настоящее время тестируется в Великобритании для того, чтобы определить ее потенциал для использования в работе полицейских служб. Пока ее использовали на трех площадках: Download music festival, Notting Hill Carnival и финале Лиги чемпионов в Кардиффе.

На финале Лиги чемпионов использовалось программное обеспечение, созданное компанией NEC. В Кардиффе можно было увидеть несколько фургонов с установленными камерами на крыше и предупреждающим знаком о том, что ведется распознавание лиц.