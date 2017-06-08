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Архив - Наука и технологии

Британская полиция впервые применила технологию распознавания лиц для ареста

08.06.2017 10:30
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Британская полиция впервые применила технологию распознавания лиц для ареста

Полиция в Южном Уэльсе арестовала мужчину, обнаружить которого им помогла система распознавания лиц. Это первый случай в Великобритании, когда человек был найден и арестован благодаря этой технологии, сообщает FINANCE.UA.
В полиции говорят, что технология распознавания лиц в настоящее время тестируется в Великобритании для того, чтобы определить ее потенциал для использования в работе полицейских служб. Пока ее использовали на трех площадках: Download music festival, Notting Hill Carnival и финале Лиги чемпионов в Кардиффе.
На финале Лиги чемпионов использовалось программное обеспечение, созданное компанией NEC. В Кардиффе можно было увидеть несколько фургонов с установленными камерами на крыше и предупреждающим знаком о том, что ведется распознавание лиц.



Теги: Великобритания, полиция, арест, распознавание образов
 
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