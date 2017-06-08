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Архив - Наука и технологии

NASA отобрало 12 человек для полета на Марс

08.06.2017 15:00
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NASA отобрало 12 человек для полета на Марс

NASA назвало имена 12 человек, которые будут проводить важнейшую научную миссию для всего человечества. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте NASA, передает Телеканал новостей «24».
Добровольцев выбрали из числа 18 тысяч желающих. В результате, в перечень тех, кто будет лететь на Марс, вошли 12 американцев, которые имеют степень бакалавра в области инженерии, биологии, медицины, математики, военные пилоты.
"Вы – лучшие из нас. И вам предстоит совершить полеты за пределы Луны и, возможно, стать первыми, кто полетит на Марс", – сказал избранным вице-президент Майк Пенс.



Теги: NASA, Марс, добровольцы, отбор
 
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