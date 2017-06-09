На eBay выставлены уникальные кроссовки Apple

09.06.2017 14:15

Аукционный дом Heritage Auctions на сайте eBay выставил на продажу винтажные кроссовки, выпущенные компанией Apple в начале 90-х годов. Аукцион начнется с суммы в 15 тыс. долл., сообщает телеканал 112 Украина.

Как рассказал сотрудник Heritage Auctions Леон Бенримон, он нашел кроссовки на гаражной распродаже в Сан-Франциско.

Отличительной чертой кроссовок является нанесенный на них классический цветной логотип компании. Эта обувь выпускалась ограниченным тиражом и была предназначена исключительно для сотрудников корпорации. По этой причине ранее они никогда не поступали в продажу.

Аукцион начнется в воскресенье, 11 июня. Предполагается, что кроссовки удастся продать за 24-36 тыс. долл.