В России запустили производство отечественных компьютеров

09.06.2017 09:40

Российская компания "Росэлектроника" объявила о запуске производства тестовой партии компьютеров "Эльбрус 101-РС", стоимостью около 130 тысяч рублей за штуку, сообщает Znaj.ua.

"Эльбрус 101-РС" можно использовать в качестве модуля управления промышленным производством, а также персонального терминала и сетевой системы хранения данных.

По мнению разработчиков, компьютер по техническим характеристикам не уступает зарубежным аналогам с начальным уровнем производительности. При этом он обладает максимальной степенью защищенности.

Новинка состоит из отечественных компонентов и собирается исключительно на российских предприятиях.