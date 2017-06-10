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Над Азовским морем образовалось редкое облако-рулон (ВИДЕО)
10.06.2017 10:30
В Херсонской области над Азовским морем зафиксировали редкий метеорологический феномен – облако Morning Glory, сообщает ICTV.
Облако похоже на свернутый рулон и формируется благодаря бризовой циркуляции на высоте 300 метров над побережьем. Оно движется со скоростью 50-60 км/ч, от моря по направлению к суше. Morning Glory может достигать 1000 км в длину, закрывая собой весь горизонт.
Увидеть облако-рулон можно только над морем в утренние часы. Явление Morning Glory известно благодаря Австралии, где в заливе Карпентария оно наблюдается довольно часто и имеет протяженность в сотни, а порой и тысячи километров.
Теги: Азовское море, Херсонская область, феномен, облако
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