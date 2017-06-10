Соцсеть Ukrainians набрала первые сто тысяч пользователей

10.06.2017 15:40

Украинская социальная сеть Ukrainians спустя 5 дней после открытия уже насчитывает 100 тысяч пользователей. Теперь разработчики готовятся к расширению функционала. Об этом рассказала соучредитель проекта Александра Струмчинська, сообщает Телеканал новостей «24».

Пока в Ukrainians можно лишь зарегистрироваться и изменить фотографию профиля. Однако, уже с 22 июня Ukrainians планирует внедрить возможность поиска и добавления друзей, а 30 июня – публикацию контента.

"Сейчас финансированием проекта занимается StartupSoft, но мы также рассматриваем возможность привлечения инвестиций в будущем", – сказала А.Струмчинська.