Все рубрики раздела

Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Наука и технологии

Соцсеть Ukrainians набрала первые сто тысяч пользователей

10.06.2017 15:40
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Соцсеть Ukrainians набрала первые сто тысяч пользователей

Украинская социальная сеть Ukrainians спустя 5 дней после открытия уже насчитывает 100 тысяч пользователей. Теперь разработчики готовятся к расширению функционала. Об этом рассказала соучредитель проекта Александра Струмчинська, сообщает Телеканал новостей «24».
Пока в Ukrainians можно лишь зарегистрироваться и изменить фотографию профиля. Однако, уже с 22 июня Ukrainians планирует внедрить возможность поиска и добавления друзей, а 30 июня – публикацию контента.
"Сейчас финансированием проекта занимается StartupSoft, но мы также рассматриваем возможность привлечения инвестиций в будущем", – сказала А.Струмчинська.



Теги: Украина, пользователь, социальная сеть
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх