Samsung представила "панорамный" монитор формата 32:9

11.06.2017 10:40

Компания Samsung решила избавить людей от использования сразу двух мониторов, выпустив ультраширокоформатный монитор CHG90, сообщает iLenta.com.

Samsung CHG90 имеет размер 49 дюймов, а соотношение сторон его QLED-экрана составляет 32:9. Разрешение новинки составляет 3840 x 1080 пикселей.

Устройство выполнено по технологии квантовых точек, благодаря чему уровень его контрастности существенно выше ЖК-экранов. Энергопотребление уменьшено, а цветопередача увеличена. Производитель использовал технологию экологически чистых квантовых материалов без кадмия.

Монитор Samsung CHG90 характеризуется временем отклика 1 мс и частотой обновления 144 Гц. Экран изогнут, радиус искривления — 1800R. Монитор оснащается двумя портами USB 3.0, DisplayPort, HDMI, 3,5-мм разъем.

Стоимость широкоформатной новинки будет стартовать от $1500.