Все рубрики раздела
- Компания Xiaomi готовит к выпуску новый смартфон17:10
- Стрекоза, превращенная учеными в киборга, совершила свой первый "управляемый" полет10:50
- Samsung представила "панорамный" монитор формата 32:910:40
- Украинская социальная сеть Ukrainians набирает обороты20:10
- Соцсеть Ukrainians набрала первые сто тысяч пользователей15:40
- Про унікальний військовий пристрій, що зроблено в нашій країні13:10
- Над Азовским морем образовалось редкое облако-рулон (ВИДЕО)10:30
- Удивительно! Как молитва меняет кровь20:03
- NASA НАЧНЕТ ИССЛЕДОВАНИЕ САМОГО ДОРОГОГО АСТЕРОИДА18:32
- На eBay выставлены уникальные кроссовки Apple14:15
Samsung представила "панорамный" монитор формата 32:9
Компания Samsung решила избавить людей от использования сразу двух мониторов, выпустив ультраширокоформатный монитор CHG90, сообщает iLenta.com.
Samsung CHG90 имеет размер 49 дюймов, а соотношение сторон его QLED-экрана составляет 32:9. Разрешение новинки составляет 3840 x 1080 пикселей.
Устройство выполнено по технологии квантовых точек, благодаря чему уровень его контрастности существенно выше ЖК-экранов. Энергопотребление уменьшено, а цветопередача увеличена. Производитель использовал технологию экологически чистых квантовых материалов без кадмия.
Монитор Samsung CHG90 характеризуется временем отклика 1 мс и частотой обновления 144 Гц. Экран изогнут, радиус искривления — 1800R. Монитор оснащается двумя портами USB 3.0, DisplayPort, HDMI, 3,5-мм разъем.
Стоимость широкоформатной новинки будет стартовать от $1500.
Теги: Samsung, монитор, панорама
- Samsung представила изогнутые мониторы на квантовых точках
- Samsung создала монитор, питающийся от USB
- В продажу поступил телефон, посвященный футболисту Николя Анелька
- Samsung представил монитор с возможностью беспроводного подключения к компьютеру
- "Металлист" обыгрывает "Черноморец" и удерживает второе место (ВИДЕО)
- "Шахтер" разделался с "Александрией"
- В оккупированном Докучаевске введен режим чрезвычайной ситуации22:15
- Терористи обстріляли з танків житлові квартали Авдіївки — СЦКК21:50
- Заключенный экс-прокурор Краматорска объявил голодовку20:10
- Когда на Луганщине переселенцам начнут давать кредиты на жилье19:50
- На Донетчине масштабно празднуют День Европы19:30
- В Северодонецке спасатели совершили рейд по местам отдыха19:10
- Мариупольцы с инвалидностью открыли пляжный сезон18:50
- Боевики обстреляли насосную станцию Южно-Донбасского водопровода из гранатометов15:52
- В Луганской области выделят более 220 млн гривен на развитие агропромышленного комплекса15:38
- В Рубежном отмечают безвиз автопробегом15:10
- В оккупированном Докучаевске введен режим чрезвычайной ситуации22:15
- Терористи обстріляли з танків житлові квартали Авдіївки — СЦКК21:50
- "Мы должны учесть все факторы и принять грамотное решение", - в МИД Украины заявили о готовности поддержать идею визового режима с Россией 21:30
- Долги против субсидий. Кто кого?21:10
- Сочетание фаст-фуда и кофе опасно для здоровья20:59
- Крымский журналист показал цены на продукты в симферопольском супермаркете20:30
- Заключенный экс-прокурор Краматорска объявил голодовку20:10
- Когда на Луганщине переселенцам начнут давать кредиты на жилье19:50
- На Донетчине масштабно празднуют День Европы19:30
- В Северодонецке спасатели совершили рейд по местам отдыха19:10
- Долги против субсидий. Кто кого?21:10
- Сочетание фаст-фуда и кофе опасно для здоровья20:59
- Тимошенко уверена, что падение курса втрое – это искусственный процесс для ликвидации народа09:55
- За что борется Государственная Азовская морская экологическая инспекция: экологию или миллионы?08:30
- Как переселенцу доказать право на соцвыплаты от государства12:39
- Гранты и краудфандинг: Где переселенцу взять деньги на бизнес с нуля11:50
- Ученые доказали пользу супружеской жизни для здоровья11:30
- Тест: что скрывает ваше подсознание21:05
- Чому небезпечні сирі яйця?20:57
- Ядовитая пища: как не подхватить ботулизм?20:27
- Досрочные выборы: кого украинцы видят президентом
- Жителям «ДНР» начнут выдавать ваучеры
- Биометрические паспорта: в ЕС недовольны действиями Порошенко
- «Национализация» предприятий: жители «ДНР» готовят неожиданный ответ
- Похолодание и дожди: синоптики озвучили прогноз на выходные
- Что и сколько можно перевозить через линию разграничения
- На территории Донецкой области введены временные ограничения
- Альтернатива «Минску»: Франция предлагает усложнить жизнь России
- «ДНР» выставила счет боевикам: за войну придется платить
- Із липня за лікування зубів українці платитимуть більше