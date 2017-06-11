Все рубрики раздела

Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Наука и технологии

Samsung представила "панорамный" монитор формата 32:9

11.06.2017 10:40
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Samsung представила "панорамный" монитор формата 32:9

Компания Samsung решила избавить людей от использования сразу двух мониторов, выпустив ультраширокоформатный монитор CHG90, сообщает iLenta.com.
Samsung CHG90 имеет размер 49 дюймов, а соотношение сторон его QLED-экрана составляет 32:9. Разрешение новинки составляет 3840 x 1080 пикселей.
Устройство выполнено по технологии квантовых точек, благодаря чему уровень его контрастности существенно выше ЖК-экранов. Энергопотребление уменьшено, а цветопередача увеличена. Производитель использовал технологию экологически чистых квантовых материалов без кадмия.
Монитор Samsung CHG90 характеризуется временем отклика 1 мс и частотой обновления 144 Гц. Экран изогнут, радиус искривления — 1800R. Монитор оснащается двумя портами USB 3.0, DisplayPort, HDMI, 3,5-мм разъем.
Стоимость широкоформатной новинки будет стартовать от $1500.



Теги: Samsung, монитор, панорама
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх