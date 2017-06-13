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На МКС вырастили червя-мутанта
13.06.2017 10:10
Эксперименты по размножению животных в космосе показали неожиданные результаты. Черви, которых отправили на МКС, внезапно начали мутировать, сообщает Znaj.ua.
Специалисты отправили в космос червей вида Dugesia japonica, чтобы проследить их поведение в условиях нулевой гравитации. Оказавшись за пределами планеты эти беспозвоночные выбрали бесполый способ размножения.
Кроме того, в условиях невесомости и воздействии геомагнитных полей, одна особь превратилась в двухголового мутанта. Причем, даже после ампутации обеих голов, червь снова их восстановил.
Теги: червь, МКС, мутант
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