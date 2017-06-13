Все рубрики раздела
- На МКС вырастили червя-мутанта10:10
- NASA "отменило" глобальное потепление08:22
- Астроном: Внеземную жизнь найдут в ближайшие десятилетия13:28
- ВМЕСТО РОССИЙСКИХ СОЦСЕТЕЙ УКРАИНЦАМ ПРЕДЛОЖИЛИ ПРОЖИТЬ СВОЕ ВРЕМЯ В NIMSES09:25
- Компания Xiaomi готовит к выпуску новый смартфон17:10
- Стрекоза, превращенная учеными в киборга, совершила свой первый "управляемый" полет10:50
- Samsung представила "панорамный" монитор формата 32:910:40
- Украинская социальная сеть Ukrainians набирает обороты20:10
- Соцсеть Ukrainians набрала первые сто тысяч пользователей15:40
- Про унікальний військовий пристрій, що зроблено в нашій країні13:10
NASA "отменило" глобальное потепление
В связи с изменением климата в тропиках в будущем на Земле значительно увеличится количество дождей, сообщает NASA на своем официальном сайте, информирует Znaj.ua.
Вместо ожидаемого глобального потепления на планете может воцариться глобальный сезон дождей.
Новые исследования обсерватории в Пасадене (Калифорния) показывают, что большинство глобальных моделей климата могут недооценивать количество осадков в будущем, поскольку планета продолжает нагреваться. Ученые сравнили климатические данные за последние несколько десятилетий с планировками климата этого периода. Исследователи обнаружили, что большинство моделей недооценили темпы роста осадков.
Ученые отмечают, что климат в тропиках уже начал меняться, а это может привести к изменению общей карты погодных условий по всей Земле.
Общее увеличение испарения в тропиках не сможет бесследно пройти для Земли. Поэтому ученые обещают в будущем затяжную дождливую погоду по всей территории планеты.
Теги: глобальное потепление, NASA, дождь
- Американцы предлагают "расправляться" с астероидами с помощью белой краски (ВИДЕО)
- Шаттл "Атлантис" вернулся домой (ФОТО)
- Хакеры завладели электронными адресами владельцев iPad
- Обама подписал закон. У NASA новая задача
- Американская ракета "Антарес" успешно прошла испытания
- NASA перепугало американцев, запустив НЛО
- Боевики 16 раз обстреляли позиции сил АТО с начала суток21:55
- Непогода! На Донетчину наступают дожди, ветры и грозы20:53
- Жителям Северного Донбасса надо срочно запастись водой. Надолго20:38
- Іх розшукують Збройні Сили України20:21
- В Новоазовске местные жители чуть не линчевали боевика-наркомана20:04
- Вакарчук: "Океан Ельзи" робить усе, щоб не втратити людей, які опинились сьогодні по той бік кордону19:45
- В "ЛНР" приводят в негодность украинские паспорта мирных жителей19:23
- АТО на Донбасі завершується: нардеп розповів про надсекретний закон18:08
- В оккупированный Донецк из Германии приедет известный рэпер. ВИДЕО17:09
- «Л/ДНР» воруют у России деньги 16:44
- В ООН назвали количество захваченного оккупантами имущества в Крыму22:31
- Боевики 16 раз обстреляли позиции сил АТО с начала суток21:55
- В Украине существенно подорожали мясо и яйца21:30
- 10 вещей, которые немецкая медсестра хотела бы изменить в украинской медицине21:12
- Непогода! На Донетчину наступают дожди, ветры и грозы20:53
- Жителям Северного Донбасса надо срочно запастись водой. Надолго20:38
- Іх розшукують Збройні Сили України20:21
- В Новоазовске местные жители чуть не линчевали боевика-наркомана20:04
- Вакарчук: "Океан Ельзи" робить усе, щоб не втратити людей, які опинились сьогодні по той бік кордону19:45
- В "ЛНР" приводят в негодность украинские паспорта мирных жителей19:23
- 10 вещей, которые немецкая медсестра хотела бы изменить в украинской медицине21:12
- Вакарчук: "Океан Ельзи" робить усе, щоб не втратити людей, які опинились сьогодні по той бік кордону19:45
- Медицинская реформа не будет внедрена. Нет денег19:07
- 7 продуктов, которые лучше обходить стороной в супермаркете18:44
- АТО на Донбасі завершується: нардеп розповів про надсекретний закон18:08
- Россия обречена, ее боевики "ДНР/ЛНР" - "пушечное мясо", которому суждено погибнуть в "мясорубке"17:44
- Освободить Донбасс: какие есть альтернативы АТО17:24
- За очередной «перемогой» стоит попытка перенаправления потоков украинских гастрабайтеров. Что это принесет самой Украине?15:20
- Несподівано: Українці мали інтимну лексику13:18
- Врачи рассказали о целебных свойствах желатина12:00
- Дагестанцы устроили кровавое побоище в «ДНР»
- Получателям субсидий приготовили неприятный сюрприз
- Обострение на Донбассе: появилась жесткая реакция США
- "Конец будет": политолог предсказал финал сепаратистским проектам Кремля
- Кто побеждает в результате нового обострения на Донбассе - итоги первой декады июня
- Собачья жизнь. Реалии жизни в оккупации
- ВМЕСТО РОССИЙСКИХ СОЦСЕТЕЙ УКРАИНЦАМ ПРЕДЛОЖИЛИ ПРОЖИТЬ СВОЕ ВРЕМЯ В NIMSES
- В "ЛНР" приводят в негодность украинские паспорта мирных жителей
- Как зарабатывают в оккупированном Луганске: раскрыты схемы
- Лимон поможет вылечить рак. Лучше химиотерапии