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Архив - Наука и технологии

Xiaomi будет выпускать электрошвабры

14.06.2017 14:20
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Xiaomi будет выпускать электрошвабры

Компания SWDK успешно собрала средства на краудфандинг-платформе Xiaomi для серийного производства электрической швабры. Доставка заказов начнется 22 июля, сообщает Galagram.com.
Устройство имеет встроенный аккумулятор на 2000 мАч, который обеспечивает до 50 минут автономной работы. Это 4 уборки квартиры площадью до 100 квадратных метров. Чистка под мебелью не проблема — благодаря ручке, поворачивающейся на 90 градусов. Также девайс укомплектован фонариком.
Эффективность очистки гарантируют 2 модуля в нижней части. Они движутся с частотой до 1000 раз в минуту. Есть 3 сменяемых насадки: стандартная, электростатическая (для легкого мусора) и экологичная — из биоразлагаемых материалов. Дополняет конфигурацию распылитель жидкости (например — для полировки паркета).
Просят за изделие SWDK около 73 долларов США. Если надоела старая швабра, то не грех приобрести.



Теги: электричество, Xiaomi, швабра
 
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