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Итальянский дизайнер изобрел обувь-наклейки (ВИДЕО)
Итальянский инженер и дизайнер Сабато Альтерио вместе с командой разработали необычную вещь — наклейки на стопы Nakefit, которые могут заменить обувь для пляжа, сообщает popmech.ru.
Этот гаджет наверняка оценит каждый, кто хотя бы раз сталкивался с необходимостью снимать шлепанцы перед тем, как искупаться, а затем снова надевать их — и пытаться не поскользнуться.
Как говорят разработчики, теперь обувь на пляже можно не носить вообще. Nakefit представляет собой одноразовые наклейки на стопы, сделанные из гипоаллергенного материала. В них можно безопасно ходить по горячему песку и не боятся обжечься. Наклейки водонепроницаемые — а это значит, что в них можно купаться в бассейне или в море. Кроме того, они не скользят и не рвутся, так как устойчивы к любому покрытию.
Создатель гаджета представил его на платформе Kickstarter. Кампания собрала уже в 4 раза больше средств, чем было необходимо — видимо, очень многие страдали без этого «пляжного решения».
Теги: Италия, обувь, пляж, дизайнер
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