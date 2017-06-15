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Архив - Наука и технологии

В ЕС отменили плату за роуминг

15.06.2017 11:00
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В ЕС отменили плату за роуминг

С сегодняшнего дня в 28 странах-членах Евросоюза отменяется плата за роуминг, сообщает strana.ua.
Президент Европарламента Антонио Таяни, президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер и премьер-министр Мальты Джозеф Мускат от имени Мальты, председательствующей в Совете ЕС, заявили, что более 10 лет  институты ЕС упорно трудились, чтобы исправить эту рыночную ошибку.
Обладатели сим-карт сотовых операторов стран-членов ЕС смогут перемещаться по территории Евросоюза и пользоваться мобильной связью по той цене, которую они платят дома. Это правило распространяется также и на сотовую связь с Исландией, Норвегией и Лихтенштейном.
Поскольку за пределами ЕС новое тарифное правило не действует, нужно быть внимательными в приграничных зонах. Так, к примеру, близ Швейцарии следует сменить настройки телефона на ручной выбор сети.



Теги: плата, отмена, роуминг, Евросоюз
 
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