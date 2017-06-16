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Архив - Наука и технологии

Twitter презентовал новый дизайн

16.06.2017 10:15
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Twitter презентовал новый дизайн

Сервис микроблогов Twitter объявил о масштабном обновлении дизайна сайта и мобильных приложений, передают информационные агентства. Наиболее кардинальным изменениям подверглось внешнее оформление профилей и навигационные опции сервиса, сообщает БелТА.
На радость любителям "лайков" и ретвитов теперь их количество и изменение транслируется в режиме реального времени. Изображения профилей стали закругленными, выделяясь на фоне прикрепленных публикаций.
К единому формату удалось привести шрифты, а иконки стали более понятными интуитивно. В частности, значок ответа стал похож на облачко с сообщением. Ранее пользователи путались в назначении стрелки, указывающей назад, принимая ее за кнопку возврата на предыдущую страницу или удаления сообщения. В мобильных версиях соцсети обновилась база настроек. В ней теперь содержатся данные о пользователе и собственно настройки.
Twitter сообщил, что они не обрушили весь массив обновлений на головы пользователей, а начинают вводить их постепенно. Со всеми нововведениями можно ознакомиться в течение ближайших дней и недель.



Теги: дизайн, Twitter, анонс
 
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