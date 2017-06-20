Главная / Новости / Наука и технологии / Airbus представил самый большой в мире пассажирский самолет
Все рубрики раздела
Последние новости раздела
- В работе сервиса Skype произошел глобальный сбой14:15
- Michelin разработала 3d-печатную шину10:05
- Airbus представил самый большой в мире пассажирский самолет09:45
- Вчені пояснили, чому кішки і собаки люблять, коли їх гладять по голові14:30
- Американские ученые назвали основного переносчика опаснейших вирусов19:15
- В Дании археологи обнаружили грандиозную находку15:51
- NASA продемонстрировало робота-марсонавта (ВИДЕО)11:10
- Илон Маск рассказал, сколько будет стоить путевка на Марс22:15
- Опасная утечка: жизни работников Facebook под угрозой21:50
- Twitter презентовал новый дизайн10:15
Airbus представил самый большой в мире пассажирский самолет
20.06.2017 09:45
Авиастроительный концерн Airbus представил крупнейший в мире пассажирский лайнер Airbus A380plus на международном авиасалоне в Ле-Бурже. Об этом говорится в сообщении на сайте концерна, передает ТСН.
Так, новый пассажирский самолет будет перевозить до 933 пассажиров, что на 80 человек больше, чем мог брать на борт оригинальный A380.
Компания разработала новое крыло для модели A380plus, благодаря которому в целом во время полета можно будет экономить до 4% топлива. Кроме того, крылья улучшат аэродинамику и уменьшат лобовое сопротивление самолета. Как рассказали представители Airbus, полет A380plus будет на 13% выгоднее A380 в пересчете на стоимость перевозки одного пассажира.
Теги: презентация, Ле Бурже, Airbus
Читайте также:
- Ахметов пояснил, что ушел из ДНР не совсем
- Эксперт о новом плане по Донбассу: "Выборов не будет, Ахметова и Бойко не будет"
- Захарченко и кремлевские кукловоды пытаются насолить Ахметову,- "ИС"
- 140 тысяч детей получат подарки от Рината Ахметова
- “Это называется – Карма!” Пост блогера о Ахметове набирает поулярности в интернете
- Представлен обновленный гибрид Lexus LS600h (ФОТО)
- Сколько стоят автомобили с номерами ОРДЛО17:00
- На Донбассе боевики-мародеры открыли огонь по местным жителям14:21
- Президент поручил разработать законопроект о получении пенсий жителями ОРДЛО и Крыма13:41
- Что будет вместо АТО? Информация от Парубия. ВИДЕО12:40
- На Луганщине пропал без вести полковник Нацгвардии12:20
- ВСУ постоянно продвигаются вперед по всему фронту: волонтер Мысягин порадовал новостями из Донбасса11:59
- Жебривский надеется, что после визита Порошенко в США в мире усилится давление на РФ11:40
- В секторе "Мариуполь" задержана партия оружия 11:20
- Из-за обстрелов Авдеевка остается без газа10:38
- Ситуация в пунктах пропуска сегодня, 20 июня10:14
- Сколько стоят автомобили с номерами ОРДЛО17:00
- Политолог: Трамп наслаждался, публично «опуская» Порошенко16:40
- Надежда Мейхер дебютирует в большом кино16:30
- Америка страдает от санкций больше Европы - FT16:20
- Трамп уничтожит авиацию Путина в Сирии за несколько часов: Стрелков разгромил "кривляющихся шутов" Москвы16:00
- В Киевской обл. 78-летний дед убил паяльником невестку15:40
- Стало известно расписание поезда Мариуполь-Харьков 15:21
- Названы самые вредные продукты для здоровья сосудов15:00
- Рабинович: «Декларирование - это легализация награбленного у народа добра»14:40
- На Донбассе боевики-мародеры открыли огонь по местным жителям14:21
- Названы самые вредные продукты для здоровья сосудов15:00
- Это масло вызывает рак и запрещено во всей Европе! А у нас оно на всех полках магазинов!09:26
- Как навсегда забыть о болезнях08:56
- Мариуполь. Слепая зона 08:40
- Это нельзя есть. Последствия могут быть страшные07:36
- «Женщин не жалко»: пост Дмитрия Нагиева, взорвавший интернет 06:56
- Спорт в жару: полезные советы, чтоб не наделать ошибок19:12
- Вот как измена повлияет на ваше тело18:34
- Що не можна їсти на голодний шлунок?17:55
- Врожденные психические способности знаков Зодиака16:15
- Донбасс будут брать штурмом: стали известны примерные даты
- “Мы возвращаемся в Украину!”: Такой паники я в Донецке никогда ранее не видел — местный житель
- На Банковой придумали как начислять пенсии жителям оккупированного Крыма и Донбасса
- Путин предрек гибель многим жителям Донбасса
- Эксперт: смысл визита Порошенко в США покажет встреча его в аэропорту
- Закопайте ее где-нибудь: боевики отказались забирать труп своей снайперши. ВИДЕО
- Почему кофе обязательно надо запивать водой
- Это масло вызывает рак и запрещено во всей Европе! А у нас оно на всех полках магазинов!
- Седово - единственный курорт ДНР: цены, как в Анапе и вечные блокпосты с очередями
- ВСУ постоянно продвигаются вперед по всему фронту: волонтер Мысягин порадовал новостями из Донбасса