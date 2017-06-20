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Архив - Наука и технологии

Michelin разработала 3d-печатную шину

20.06.2017 10:05
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Michelin разработала 3d-печатную шину

Компания Michelin представила в Канаде шины будущего, которые смогут обмениваться данными с автомобилем и изменяться в зависимости от условий эксплуатации. Концепт получил название Michelin Visionary Concept, сообщает TRUCKSALE.RU.
Шины нового поколения выглядят довольно необычно не только из-за синей окраски, но и структуры, напоминающей соты. По мнению разработчиков, именно такая структура характерная для естественного роста в живом мире, в частности при росте растений и кораллов.
Предполагается, что владелец автомобиля сможет распечатать шины на своем 3d-принтере. Сама шина в будущем будет наделена интеллектуальными свойствами, благодаря которым она сможет отправить в автомобиль запрос на перепечатку протектора в зависимости от тех условий, в которых предстоит ехать. Пока эту технологию только начали развивать, но не исключается, что в случае успеха она существенно повлияет на автоиндустрию.
Сами шины планируют создавать из биоразлагаемых материалов, которые можно использовать повторно. Шину также максимально оптимизируют для комфортной, бесшумной езды.



Теги: принтер, Michelin, шины, 3D
 
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