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В работе сервиса Skype произошел глобальный сбой

20.06.2017 14:15
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В работе сервиса Skype произошел глобальный сбой

Пользователи соцсетей массово сообщают о сбое в работе сервиса для общения Skype. В официальном сообщении компании признали проблемы, сообщает Informator.media.
«Привет, мы знаем об инциденте, когда пользователи теряют связь с программой, и, возможно, не могут отправлять и получать сообщения. Некоторым пользователям не удается увидеть черный строку, указывающую на то, что групповой вызов продолжается, и задержка с добавлением пользователей в список друзей продолжается дольше «, — указано в тексте сообщения.
Сбой произошел вечером 19 июня и по состоянию на сейчас проблема не решена. Более того, всё больше граждан лишаются этого средства общения.
 Ранее пользователи социальных сетей из Украины, Беларуси, РФ, стран Евросоюза и США жаловались, что их «выбросило» из программы, и они не могут войти в нее. Другие уверяли, что отправляют сообщения, но собеседники их не видят.



Теги: сбой, Skype, проблема
 
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