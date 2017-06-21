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Архив - Наука и технологии

Китайские хакеры научились "проникать" в домашние веб-камеры

21.06.2017 11:10
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Китайские хакеры научились "проникать" в домашние веб-камеры

Китайские хакеры создали программу,открывающуют доступ ко всем веб-камерам, подключенным к Интернету по всему миру, сообщает Joinfo.ua.
Программное обеспечение киберпреступники предлагают купить за 28 долларов.
Кроме того, они собирают логины и пароли для доступа к камерам и делятся ими в групповых чатах китайских мессенджеров. Ежедневно в общий доступ выкладываются  данные нескольких сотен пользователей.
Чаще всего целью злоумышленников становятся системы для наблюдения за домом и детьми. Ведь их владельцы чаще всего не меняют системные настройки.



Теги: Китай, хакеры, веб-камера
 
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