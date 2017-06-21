В интернете появилась генеалогическая база украинцев

21.06.2017 10:50

В свободном доступе заработала онлайн-база данных о более чем 2,56 млн украинцев, рожденных в 1650-1920 гг, сообщает ICTV.

Доступ к базе бесплатный, поиск осуществляется по фамилии и имени с указанием дат рождения и смерти.

Второй способ поиска – по географическому принципу. Это удобно, когда человек знает только местность, где жили его родственники.

Также на сайте есть возможность зарегистрироваться и создать собственный профиль. После этого пользователь сможет сформировать собственное родовое дерево.

В ближайшие две недели сайт будет работать в режиме бета-тестирования. Вместе с тем уже сейчас сайт pra.in.ua не доступен.