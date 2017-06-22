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"Яндекс.Карты" "просочились" в смартфоны украинцев
22.06.2017 15:00
Приложение "Яндекс.Карты" обошло блокировку и возобновило работу на мобильных устройствах, подключенным к сетям украинских мобильных операторов. Однако доступ из браузеров – остается недоступным, сообщает Телеканал новостей «24».
22 июня стало возможно пользоваться приложением "Яндекс.Карты" через мобильный интернет операторов "Киевстар", Lifecell, Vodafone, обновив приложение до последней версии.
Ресурс "Яндес.Карты" начали блокировать на территории Украины после введения в действие решения СНБО о блокировании соцсетей "Вконтакте" и "Одноклассники" и других российских ресурсов на территории Украины от 16 мая.
Теги: Украина, блокировка, Яндекс. Карты
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