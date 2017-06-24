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Б/у ракета SpaceX успешно вывела на орбиту первый болгарский спутник связи
24.06.2017 15:00
Ракета-носитель Falcon 9 с помощью уже летавшей ранее в космос первой ступени успешно вывела на орбиту первый болгарский телекоммуникационный спутник BulgariaSat-1, сообщает ИА "ВладТайм".
Затем вернувшаяся второй раз из космоса ступень ракеты приземлилась на плавучую платформу в Атлантическом океане. "Посадку можно назвать критической, однако аппарат выдержал испытание на стойкость", – отметил Илон Маск. Спутник запустили в небо для передачи сигналов в европейские страны. После качественной операции Falcon 9 будут использовать в других миссиях.
Теги: Болгария, спутник, ракета, SpaceX
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