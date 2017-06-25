LG представила 77-дюймовый дисплей-"скатерть"

25.06.2017 10:20

Компания LG Display продолжает демонстрировать свои потрясающие возможности в сфере создания передовых дисплеев. В этот раз южнокорейский производитель анонсировал первый в мире 77-дюймовый OLED-дисплей, который оказался не только прозрачным, но и гибким, сообщает iLenta.com.

Разрешение представленной новинки составляет 3840 x 2160 пикселей (4K Ultra HD). Радиус изгиба равен 80 мм, а прозрачность находится на уровне 40%.

Такие панели могут использоваться в цифровых табло, витринах, в решениях с дополненной реальностью в публичных местах, таких как музеи и океанариумы. Естественно, показанная новинка пока является прототипом, но его существование уже свидетельствует о многом.