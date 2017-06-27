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Китайский клон iPhone 7 Plus оказался шустрее оригинала (ВИДЕО)
27.06.2017 12:10
Команда экспертов C4ETech опубликовала на YouTube ролик, в котором провела тест на быстродействие смартфонов iPhone 7 Plus и OnePlus 5 в реальных условиях, сообщает iLenta.com.
На обоих девайсах поочередно запускали одинаковые приложения. Сперва, лидером стал iPhone 7 Plus, но после этого первенство выборол OnePlus 5.
Блогеры дважды повторили свой тест. Итоговое время для iPhone 7 Plus в первом раунде составило 1 минуту 1 секунду, для OnePlus 5 – 47 секунд. Во втором тесте результат iPhone 7 Plus составил 1 минуту 37 секунд, для OnePlus 5 – 1 минуту 27 секунд.
Теги: iPhone, скорость, клон
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