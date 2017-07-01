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На Земле впервые отметили День астероида

01.07.2017 11:20
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На Земле впервые отметили День астероида

Вчера в мире впервые отметили День астероида, сообщает ИА "ЛІГАБізнесІнформ".
В минувшем году на Генеральной ассамблее Организации Объединенных Наций в резолюции A/RES/71/90 последний день первого месяца лета - 30 июня - был провозглашен Международным днем астероида.
"День будет отмечаться ежегодно на международном уровне в годовщину Тунгусского феномена над Сибирью, который произошел 30 июня 1908 года, в целях повышения информированности общественности об опасности столкновения с астероидами", - говорилось в записке к резолюции.
Учреждение Дня было принято после предложения Ассоциации исследователей космоса. Письменное обращение этой организации было поддержано Комитетом по использованию космического пространства в мирных целях.



Теги: ООН, астероид, Тунгусский метеорит, день
 
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