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Архив - Наука и технологии

Астроном-любитель обнаружил «лицо» Юпитера

02.07.2017 16:20
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Астроном-любитель обнаружил «лицо» Юпитера

Астроном-любитель Джейсон Мэйджор обнаружил на снимках Юпитера необычный эффект — «лицо планеты». Используя данные, полученные NASA с камеры JunoCam, он создал невероятный образ планеты, который назвал Jovey McJupiterface, сообщает сайт Популярная механика.
Джейсон Мэйджор немного отредактировал изображение в Photoshop. Повернув изображение Юпитера на 180 градусов от юга, он «превратил» две овальные бури в глаза, а под ними «подретушировал» рот. Космическое агентство NASA опубликовало снимок на своем сайте, назвав Джейсона «ученым-любителем». По словам самого автора, он работает графическим дизайнером, а в свободное время ведет блог о космосе.
Оригинальное изображение было получено с камеры JunoCam 19 мая 2017 года с высоты 19 433 километра, сообщает NASA.



Теги: лицо, Юпитер, астрономия
 
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