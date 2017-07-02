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Архив - Наука и технологии

Студенческий проект позволит слушать музыку кожей

02.07.2017 18:10
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Студенческий проект позволит слушать музыку кожей

Wearable Pod позволяет передавать музыку через кожу, посредством вибрации.

Носимое на теле устройство было создано студентом Королевского колледжа искусств, он хотел создать наиболее ощутимое произведение, которое играет прямо на коже и создает тем самым совершенно новое переживание.

Художник Мари Трикад создал небольшие пластиковые упаковки, в каждую из которых было помещено устройство для создания разной по своей силе вибрации. Смелый проект воплощает в себе динамизм и волнение электронной музыки, при этом имеет и яркий внешний вид, что также действует на подсознание, возбуждая чувства своего хозяина.

Так как устройства надежно крепятся к телу, их можно носить с собой везде.

Источник: fainaidea.com



Теги: Донбасс, музыка, студенты, проект
 
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