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Запуск китайской ракеты-"тяжеловоза" закончился неудачей (ВИДЕО)

03.07.2017 10:20
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Запуск китайской ракеты-"тяжеловоза" закончился неудачей (ВИДЕО)

Запуск новейшей китайской тяжелой ракеты-носителя "Чанчжэн-5 Y2" накануне вечером был объявлен неудачным, сообщает Синьхуа.
Нарушение нормального функционирования произошло во время полета ракеты, которая в 19:23 стартовала с космодрома Вэньчан в провинции Хайнань. Ведется дальнейшее расследование.
Первый запуск ракеты "Чанчжэн-5" состоялся в ноябре 2016 года с космодрома Вэньчан, тогда полезная нагрузка была доставлена на заданную орбиту.
"Чанчжэн-5" - ракета-носитель нового поколения, использующая экологически чистое топливо. Высота ракета достигает 57 метров, а грузоподъемность - 25 тонн.



Теги: Китай, запуск, ракета, провал
 
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