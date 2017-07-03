Запуск китайской ракеты-"тяжеловоза" закончился неудачей (ВИДЕО)

03.07.2017 10:20

Запуск новейшей китайской тяжелой ракеты-носителя "Чанчжэн-5 Y2" накануне вечером был объявлен неудачным, сообщает Синьхуа.

Нарушение нормального функционирования произошло во время полета ракеты, которая в 19:23 стартовала с космодрома Вэньчан в провинции Хайнань. Ведется дальнейшее расследование.

Первый запуск ракеты "Чанчжэн-5" состоялся в ноябре 2016 года с космодрома Вэньчан, тогда полезная нагрузка была доставлена на заданную орбиту.

"Чанчжэн-5" - ракета-носитель нового поколения, использующая экологически чистое топливо. Высота ракета достигает 57 метров, а грузоподъемность - 25 тонн.