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В Швеции презентовали робогрузовик

06.07.2017 16:55
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В Швеции презентовали робогрузовик

Компания "Еinride" создала беспилотный грузовик, который может без подзарядки проехать до 200 километров, сообщает Телеканал новостей «24».
Максимальный вес, который грузовик-робот сможет перевозить, составляет 20 тонн. Транспорт не предусматривает ручного вождения, поэтому не оборудован кабиной для водителя. Управление электрооборудования осуществляться оператором.
Прототип испытают в 2017 году, а уже в 2020 году машина выйдет в продажу и осуществит первый рейс. Шведы планируют выпустить не менее 200 машин. Известно, что они будут курсировать между двумя городами — Гётеборгом и Хельсингборг.



Теги: робот, Швеция, грузовик
 
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