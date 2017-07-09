Google "прорубила интернет-окно" в дикую природу (ВИДЕО)

09.07.2017 11:25

Корпорация Google запустила прямые трансляции дикой природы. Теперь можно наблюдать за дикими животными в их естественной среде обитания. Функция стала доступной в службе Google Earth, сообщает сайт Подробности.ua.

Там можно смотреть прямые видеотрансляции из самых интересных мест на планете в реальном времени. Сервис транслирует видео через платформу YouTube или также в разделе Voyager.

Первые камеры уже установили на территории Национального парка Катмай на Аляске. Там как раз бурые медведи выходят из спячки и ловят рыбу в реке Брукс. Вдоль реки установили пять камер видеонаблюдения.