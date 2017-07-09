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Архив - Наука и технологии

В NASA заявили о существовании "звездных врат"

09.07.2017 12:30
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В NASA заявили о существовании "звездных врат"

Источники из Национального аэрокосмического агентства (NASA) США заявили о существовании на Земле энергетических, или "звездных", порталов для путешествий во времени и пространстве, сообщает РЕТ-ТВ.
Порталы, существующие примерно с 2015 года, дают возможность для путешествий в далекое космическое пространство. Инсайдеры сообщили, что российские специалисты якобы уже тайно путешествовали на Сатурн.
В NASA также отметили, что древние цивилизации овладели способностью управлять порталами и открывать новые миры в ходе космических путешествий.



Теги: NASA, Земля, портал
 
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