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Facebook "отжал" украинских пользователей у ВКонтакте
Социальная сеть Facebook впервые опередила российского конкурента VKontakte по количеству пользователей среди украинцев, сообщает сайт «Znaj.ua».
Об этом свидетельствуют данные исследования за июнь 2017 года, проведенного организацией Factum Group Ukraine по заказу Интернет Ассоциации Украины.
После блокировки украинским провайдерам доступа к "ВКонтакте" и других российских сайтов, их аудитория резко упала. И хотя в начале некоторая часть украинских граждан возмущалась такой политикой власти, результаты исследования свидетельствуют о том, что украинцы достаточно легко распрощались с соцсетями и сайтами агрессора.
В топовой пятерке сайтов, которыми пользуются украинцы, впервые за всю историю исследований Factum Group нет российских сайтов, таких как "ВКонтакте", "Одноклассники" и "Яндекс".
Теги: Facebook, ВКонтакте
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