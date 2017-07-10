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С конвейера сошла первая "дешевая" Tesla
10.07.2017 09:10
Глава компании Tesla, специализирующейся на выпуске электрокаров, Илон Маск показал фото первого серийного авто Tesla Model 3. Снимок опубликован в Instagram Маска, сообщает Апостроф.
Напомним, запуск серийного производства самого бюджетного седана Tesla Model 3 был анонсирован на 7 июля. Тогда же Маск пообещал, что первые 30 заказчиков получат свои авто 28 июля. В августе планируется выпустить с конвейеров сотню электрокаров, в сентябре – более 1500 штук.
Новая модель обойдется покупателям приблизительно в 35 тысяч долларов. Для сравнения, стоимость предыдущих моделей превышала 100 тысяч.
Теги: конвейер, Илон Маск, Tesla Model 3
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