С конвейера сошла первая "дешевая" Tesla

10.07.2017 09:10

Глава компании Tesla, специализирующейся на выпуске электрокаров, Илон Маск показал фото первого серийного авто Tesla Model 3. Снимок опубликован в Instagram Маска, сообщает Апостроф.

Напомним, запуск серийного производства самого бюджетного седана Tesla Model 3 был анонсирован на 7 июля. Тогда же Маск пообещал, что первые 30 заказчиков получат свои авто 28 июля. В августе планируется выпустить с конвейеров сотню электрокаров, в сентябре – более 1500 штук.

Новая модель обойдется покупателям приблизительно в 35 тысяч долларов. Для сравнения, стоимость предыдущих моделей превышала 100 тысяч.