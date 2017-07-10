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Железнодорожный вокзал в Киеве оборудовали бесплатным Wi-Fi

10.07.2017 10:00
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Железнодорожный вокзал в Киеве оборудовали бесплатным Wi-Fi

На железнодорожном вокзале в Киеве появился бесплатный Wi-Fi. Об этом сообщает Укрзалізниця, передает ИА "ЛІГАБізнесІнформ".
Услугу доступа к интернету через Wi-Fi предоставляет Центральная станция связи Укрзалізниці. Выделенная линия работает со скоростью 100 мегабит в секунду.  
Сейчас обеспечивают доступ к бесплатному интернету в сервисном центре вокзала, комнатах отдыха, комнатах матери и ребенка и залах повышенного комфорта на Южном вокзале.  
Укзалізниця обещает, что после завершения работ к Wi-Fi смогут одновременно подключится больше 700 пассажиров.



Теги: Киев, Укрзализниця, Wi-Fi, вокзал
 
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