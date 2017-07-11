Российский «Сбербанк» установил первый банкомат с распознаванием лиц

11.07.2017 10:00

На Кутузовском проспекте в Москве появился первый в России банкомат «Сбербанка», оснащённый системой распознавания лиц. Он позволяет совершать операции без использования банковской карты, сообщает iguides.ru.

При первом использовании банкомат создаёт биометрический шаблон клиента и в дальнейшем узнаёт его в лицо. «Сбербанк» использует внедёрнную компанией RecFaces технологию распознавания лиц от Toshiba. Кроме того, в банкомате присутствует функция видеосвязи с консультантом, который помогает проводить операции. По результатам пилотного проекта к концу 2017 года организация решит, стоит ли дальше внедрять такие технологии и устанавливать новые банкоматы по всей стране.