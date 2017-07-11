Все рубрики раздела

Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Наука и технологии

Российский «Сбербанк» установил первый банкомат с распознаванием лиц

11.07.2017 10:00
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Российский «Сбербанк» установил первый банкомат с распознаванием лиц

На Кутузовском проспекте в Москве появился первый в России банкомат «Сбербанка», оснащённый системой распознавания лиц. Он позволяет совершать операции без использования банковской карты, сообщает iguides.ru.
При первом использовании банкомат создаёт биометрический шаблон клиента и в дальнейшем узнаёт его в лицо. «Сбербанк» использует внедёрнную компанией RecFaces технологию распознавания лиц от Toshiba. Кроме того, в банкомате присутствует функция видеосвязи с консультантом, который помогает проводить операции. По результатам пилотного проекта к концу 2017 года организация решит, стоит ли дальше внедрять такие технологии и устанавливать новые банкоматы по всей стране.



Теги: Россия, лицо, банкомат, распознавание образов, Сбербанк
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
все новости Донбасса →
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх