Обанкротился производитель любимых телефонов олигархов

14.07.2017 08:25

Британская компания-производитель элитных телефонов Vertu, цена на которые колебалась в диапазоне нескольких тысяч долларов, объявила о своем банкротстве, сообщает Апостроф.

Компания, инкрустировавшая свои телефоны драгоценными металлами и камнями, в последнее время не выдерживала конкуренции с производителями смартфонов, которые предлагали своим клиентам аналогичную услугу.

"Они производили мало телефонов по невероятно высоким ценам", - заявил эксперт аналитической компании IHS Technology Иен Фогг.

Он отметил, что в последнее время многие компании-производители смартфонов предлагали клиентам инкрустацию драгоценностями. Это лишило Vertu ее уникальности.