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В Харькове установили автомат, обменивающий мусор на сувениры

15.07.2017 08:45
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В Харькове установили автомат, обменивающий мусор на сувениры

В Харькове установили автомат, который за использованные пластиковые бутылки выдает сувениры. Он появился во дворе дома по улице Серповой, 4-а, сообщает РБК-Украина.
Таким образом небезразличные харьковчане хотят приучить земляков к правильной сортировке мусора и, возможно, вскоре подобные автоматы станут для города обычным явлением. "Мы не просто информируем людей с помощью каких-то плакатов и наклеек, а стимулируем получать за это символические призы, которые приятны детям, а впоследствии будут приятны и взрослым", - рассказал представитель компании-разработчика Валерий Светличный.
На данном этапе за выброшенный пластик можно получить календарик, магнит или игрушечную машинку. В будущем, если проект будет развиваться, из автоматов будут выпадать карточки с определенной суммой баллов, которые впоследствии можно будет обменять на призы в специальном интернет-магазине, разработкой которого уже занимаются.
По словам авторов идеи, автоматы планируют поставить еще в нескольких городах Украины, так как такая практика уже давно известна в Европе.



Теги: Харьков, обмен, мусор, сувенир
 
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