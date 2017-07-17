Все рубрики раздела

Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Наука и технологии

«Богдан Моторс» разработал газовый автобус

17.07.2017 14:20
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
«Богдан Моторс» разработал газовый автобус

АО «АК «Богдан Моторс» завершил работы по подготовке к серийному производству газового автобуса «Богдан А221152». Это даст возможность компании выйти на новые рынки сбыта и способствовать загрузке предприятия, сообщает Autocentre.ua.
«Богдан А22115» — это городской автобус с низкой площадкой в заднем свесе и габаритной длиной 8,21м, в котором установлен двигатель, который работает на метане. Для потребностей пассажиров на инвалидных колясках установлен трап для заезда, а в передней части автобуса оборудованы специальные места для людей с ограниченными возможностями. Для удобства людей с изъянами зрения и слуха автобус дополнительно оснащен аудио и видео устройствами. «Богдан А22115» Газовый автобус «Богдан А22115» готов к производству В качестве опции опции, на модель А22115 можно установить откидные сидения на задней накопительной площадке. Общая пассажировместимость составляет 56 человек, из них 18 места для сидения. Новые модели автобусов, троллейбусов и электробусов, которые изготовляются АО «АК «Богдан Моторс», в том числе газовый, полностью отвечают отечественным и европейским экологическим стандартам. На данное время мощности завода позволяют изготовлять до 2200 таких автобусов в год.



Теги: Украина, автобус, газ
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх