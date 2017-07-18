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Xiaomi представила смарт телевизор за $163
Компания Xiaomi представила свой самый маленький смарт телевизор с диагональю 32 дюйма – Xiaomi Mi TV 4A. При этом многих порадовала цена продукта, которая для китайского рынка составляет 163 доллара США, сообщает Bad Android.
Корпус телевизора выполнен из прочного пластика, поэтому вес Xiaomi Mi TV 4A небольшой – 3,94 кг.
Разрешение 32-дюймового экрана составляет 1366 х 768 пикселей, угол обзора – 178 градусов. В качестве процессора используется 4-х ядерный чипсет с максимальной тактовой частотой 1.5 ГГц, графический ускоритель – Mali-450 MP3.
Размер оперативной памяти Xiaomi Mi TV 4A составляет 1 ГБ, встроенной – 4 ГБ. Дополнительно телевизор имеет 2 стерео динамика, а также систему искусственного интеллекта.
В продажу новинка поступает 23 июля.
Теги: цена, телевизор, Xiaomi
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