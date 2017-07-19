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В Японии придумали детектор чистоты тела
В Японии производитель фотоаппаратов Konica Minolta выпустил карманное устройство, которое анализирует запахи тела и предупреждает, когда стоит принять душ, собщает сайт Подробности.ua.
Устройство получило название KunKun Body, что в переводе с японского означает "нюхать". Оно может распознавать три основных типа запахов: запах пота, запах старости, запах кожного жира.
Гаджет способен считывать показатели в четырех зонах: на голове, под мышками, за ушами и на ногах.
Для полноценной работы устройства пользователю необходимо установить приложение на смартфон с платформой iOS или Android.
После сканирования одной из четырех частей тела информация о запахе отправляется на мобильный телефон через Bluetooth.
Сейчас устройство доступно для продажи только в Японии по цене $265 (около 6900 гривен).
Теги: Япония, запахи, тело, устройство, чистота
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