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Архив - Наука и технологии

В сентябре в Украину завезут уцененные VW Golf из США

19.07.2017 14:45
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В сентябре в Украину завезут уцененные VW Golf из США

Партия автомобилей Volkswagen Golf Sportwagen, которые будут поставлены в Украину из США, станет доступна украинцам с начала сентября, сообщает Файненс.ЮА.
Об этом на своей страничке в Фейсбук заявил импортер Volkswagen в Украине компания «Порше Украина».
Универсал Volkswagen Golf Sportwagen будет поставляться в двух версиях – S и SEL по цене $18 и $22 тыс. соответственно по курсу, установленному импортером. Первая комплектация комплектуется матерчатым салоном, 16-дюймовыми дисками, электростеклоподъемниками всех дверей. Более дорогая – с кожаным салоном, панорамным люком и 18-дюймовыми дисками. Для сравнения — новый VW Golf 2017 года производства Германии с двигателем аналогичной мощности (правда, бензиновым) и коробкой DGS (в кузове хэтчбек), согласно конфигуратору на сайте импортера, стоит от 680 182 грн. (то есть $26 тыс.).
Объем первой партии составит 600 единиц. Автомобили будут разных цветов кузова и интерьера. Дилеры марки уже сейчас принимают предварительные заказы на машину, а вскоре начнут брать и предоплату. Дилеры также утверждают, что после первой партии будет и вторая, но когда и по каким ценам – не уточняют.
Volkswagen Golf Sportwagen выпущены на заводе в Мексике в 2015 и 2016 годах и продаются на украинском рынке по спецценам из-за того, что на рынках Северной Америки от дизельных двигателей отказались.



Теги: Украина, США, Volkswagen, дизельный двигатель
 
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