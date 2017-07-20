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Архив - Наука и технологии

На Kickstarter запущен проект "моментальной зубочистки"

20.07.2017 16:15
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На Kickstarter запущен проект "моментальной зубочистки"

На Kickstarter запущен проект под названием Amabrush — это высокотехнологичная зубная щетка. Ее создатели утверждают, что она очищает ротовую полость не более чем за десять секунд (обычная чистка зубов занимает не менее 2 минут), сообщает hi-Tech.ua.
Гаджет выполнен в форме съемной капы с десятками щеточек, которая крепится к мундштуку на магнитах. Когда пользователь нажимает на кнопку, рукоятка выпускает пасту, а щеточки начинают вибрировать, очищая все зубы сразу.  «Если вы чистите свои зубы обычной щеткой в течение рекомендуемых 120 секунд, на очистку поверхности каждого зуба уходит всего 1,25 секунды, — говорят создатели. — Amabrush чистит все ваши зубы целых 10 секунд».
Мундштук, который следует менять каждые 3–6 месяцев, продается за € 6, капа — за € 69, «профессиональная» модель с беспроводной зарядкой — за € 199. Паста содержится в специальных капсулах по цене € 3 за штуку.
К настоящему времени компания привлекла почти в 5 раз больше средств, чем было запрошено: около € 250 тыс.



Теги: изобретение, зубная щетка, Kickstarter
 
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