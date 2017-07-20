Все рубрики раздела
- На Kickstarter запущен проект "моментальной зубочистки"16:15
- Укравтодор презентовал первый комплекс принудительного снижения скорости15:35
- Украинские ученые сделали заявление об электронных сигаретах15:15
- К Земле на скорости 85 тысяч км/ч приближается астероид-гигант13:07
- «Укрзализныця» порадовала владельцев iPhone и iPad11:47
- В Индии запустили первый "солнечный" поезд (ВИДЕО)11:17
- В сентябре в Украину завезут уцененные VW Golf из США14:45
- Китай начал "фильтровать" WhatsApp11:40
- В Люксембурге разрешили добычу полезных ископаемых в космосе10:15
- В Японии придумали детектор чистоты тела09:40
На Kickstarter запущен проект "моментальной зубочистки"
На Kickstarter запущен проект под названием Amabrush — это высокотехнологичная зубная щетка. Ее создатели утверждают, что она очищает ротовую полость не более чем за десять секунд (обычная чистка зубов занимает не менее 2 минут), сообщает hi-Tech.ua.
Гаджет выполнен в форме съемной капы с десятками щеточек, которая крепится к мундштуку на магнитах. Когда пользователь нажимает на кнопку, рукоятка выпускает пасту, а щеточки начинают вибрировать, очищая все зубы сразу. «Если вы чистите свои зубы обычной щеткой в течение рекомендуемых 120 секунд, на очистку поверхности каждого зуба уходит всего 1,25 секунды, — говорят создатели. — Amabrush чистит все ваши зубы целых 10 секунд».
Мундштук, который следует менять каждые 3–6 месяцев, продается за € 6, капа — за € 69, «профессиональная» модель с беспроводной зарядкой — за € 199. Паста содержится в специальных капсулах по цене € 3 за штуку.
К настоящему времени компания привлекла почти в 5 раз больше средств, чем было запрошено: около € 250 тыс.
Теги: изобретение, зубная щетка, Kickstarter
- День радио: открылся сайт, посвященный 150-летнему юбилею ученого А.С. Попова
- В Нью-Йорке создали "черный лазер"
- Русский ученый обвиняет изобретателей графена в "краже" Нобелевской премии
- Создана искусственная сетчатка глаза, не требующая системы питания
- В Иране продемонстрировали машину для отрубания рук
- Семиклассник из Кривого Рога изобрел уникальную броню для танка (ВИДЕО)
- Путин не желает говорить об экономике Донбасса.ВИДЕО08:39
- "Как только в России сменится режим, всех этих распропагандированных телевизором мальчиков, которые в "ДНР" защищали "русский мир", эшелонами повезут по международным судам", - Невзоров предрек незавидную участь боевикам Донбасса08:18
- Чиновница ДНР удрала от Малороссии в Мариуполь08:02
- Война с Украиной неизбежна: как только вы "сдадите" Киеву Донбасс, они сразу же очень жестко предъявят свои права на Крым! – Гиркин-Стрелков. ВИДЕО07:41
- Самолет США провел новую разведку над Донбассом07:21
- ВОССТАНИЕ МАШИН НАМЕТИЛОСЬ В ДРУЖКОВКЕ22:52
- ЧАСТЬ УРОЖАЯ ПОД ПОКРОВСКОМ УНИЧТОЖЕНА ОГНЕМ22:30
- Число погибших в АТО бойцов может резко возрасти21:58
- Захарченко могут ликвидировать за излишнюю болтливость, - СМИ20:55
- 6 гривен? Мариупольцы выступили против повышения тарифов в маршрутках18:12
- У украинцев осталось несколько недель, чтобы заплатить налог на недвижимость: что грозит должникам10:32
- "Власть Путина – это временное явление, я никогда ему не верил!" – экс-боевик "Новороссии" террорист Гиркин-Стрелков намекнул о скорой кончине кремлевского режима10:12
- RAW: серый, грубый, живой. В книгу о войне на Донбассе вошли фотографии мариупольского фотографа09:51
- Заявление Суркова, объявление "Малороссии"…Россия готовит государственный переворот в Украине, - Мирослав Гай09:31
- Каждый четвертый украинский школьник был жертвой травли. В основном травле подвергаются переселенцы09:09
- Путин не желает говорить об экономике Донбасса.ВИДЕО08:39
- "Как только в России сменится режим, всех этих распропагандированных телевизором мальчиков, которые в "ДНР" защищали "русский мир", эшелонами повезут по международным судам", - Невзоров предрек незавидную участь боевикам Донбасса08:18
- Чиновница ДНР удрала от Малороссии в Мариуполь08:02
- Война с Украиной неизбежна: как только вы "сдадите" Киеву Донбасс, они сразу же очень жестко предъявят свои права на Крым! – Гиркин-Стрелков. ВИДЕО07:41
- Самолет США провел новую разведку над Донбассом07:21
- RAW: серый, грубый, живой. В книгу о войне на Донбассе вошли фотографии мариупольского фотографа09:51
- Продукти, які покращать ваш імунітет21:10
- Яку хворобу лікує кавун?18:41
- Заметки из прифронтового блокнота: «Сиртаки» против пострелушек12:54
- Жизнь в сети: почему мы перестали говорить друг с другом12:43
- Мир увлечённых: Полтора часа в «Аду»12:35
- Четыре бытовые привычки, которые медленно убивают здоровье12:15
- Як засмагати без шкоди здоров'ю?11:55
- Деоккупация Донбасса: обострение или дальнейшее отдаление?11:26
- Заявление о «Малороссии» свидетельствует об агрессивности московских стратегов09:55
- У Лукашенко предупредили, что в Украине произойдет в конце июля
- Российский политолог, который официально консультирует Кремль по вопросам Украины, сделал интересное заявление относительно проекта "Малороссия"
- "“ДНР” – это финиш! Это уже не беспредел!!!" - жители Донецка сообщили о кровавом нападении боевиков на мирного жителя
- Спикер президента РФ Песков спустя сутки прокомментировал заявление террориста Захарченко о создании "Малороссии": озвучена официальная позиция Кремля
- Когда же Кремль ликвидирует Захарченко и Плотницкого, и кто придет на их место? Эксперт раскрыл все карты Москвы
- "Малороссия — реакция Донецка на активизацию Януковича”, – у Захарченко рассказали о связи нового “государства” и “легитимного”
- Такого не было давно: улицы Донецка буквально набиты террористами и российскими военными - пользователи соцсетей уверены, кровавой бойни не избежать
- Осталось уговорить королеву: фельдмаршал всея “ДНР” Захарченко сделал “первое и последнее предложение” украинцам
- Полторак выступил с резким заявлением относительно войны на Донбассе
- Кремль окончательно открестился от "Малороссии": источники из администрации Путина назвали "неожиданных" отцов нового "государства" в ОРДЛО