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Atari разработала "стереобейсболку"
21.07.2017 14:30
Компания-производитель игровых консолей Atari анонсировала выпуск оригинального аксессуара. В продажу планируют запустить бейсболку со встроенными стереодинамиками, сообщает mir24.tv.
Головной убор Speakerhat, помимо двух динамиков, оснастят микрофоном. Таким образом, пользователь сможет отдавать голосовые команды. К другим устройствам "стереобейсьолка" будет подключаться по Bluetooth
Целевой аудиторией нового продукта станут «фитнес-энтузиасты» – им важно, чтобы ничто не сковывало движения. Разработчики отмечают, что режим Multiplayer Mode позволит слушать один аудиопоток нескольким пользователям одновременно.
Ограниченная серия Blade Runner 2049 Speakerhat будет выпущена осенью, точную дату релиза и стоимость компания пока не раскрывает.
Теги: колонки, шапка, Atari
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