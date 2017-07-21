Atari разработала "стереобейсболку"

21.07.2017 14:30

Компания-производитель игровых консолей Atari анонсировала выпуск оригинального аксессуара. В продажу планируют запустить бейсболку со встроенными стереодинамиками, сообщает mir24.tv.

Головной убор Speakerhat, помимо двух динамиков, оснастят микрофоном. Таким образом, пользователь сможет отдавать голосовые команды. К другим устройствам "стереобейсьолка" будет подключаться по Bluetooth

Целевой аудиторией нового продукта станут «фитнес-энтузиасты» – им важно, чтобы ничто не сковывало движения. Разработчики отмечают, что режим Multiplayer Mode позволит слушать один аудиопоток нескольким пользователям одновременно.

Ограниченная серия Blade Runner 2049 Speakerhat будет выпущена осенью, точную дату релиза и стоимость компания пока не раскрывает.