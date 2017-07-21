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В Испании для теста на отцовство эксгумировали тело Сальвадора Дали

21.07.2017 10:41
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В Испании для теста на отцовство эксгумировали тело Сальвадора Дали

В четверг, 20 июля, в испанском городе Фирегаси начали эксгумацию тела известного художника Сальвадора Дали, сообщает Телеканал новостей «24».
Для проведения эксгумации пришлось поднять плиту весом полторы тонны. Ведь Дали завещал похоронить его так, чтобы по могиле могли ходить люди. Поэтому тело художника замуровали в полу одной из комнат театра-музея.
Эксперты определят состояние останков художника. Исследования покажут, есть ли возможность получить генетический код.
Постановление об эксгумации вынес суд, чтобы определить потенциальное отцовство Дали. 58-летняя Пилар Абель Мартинес подала иск, чтобы доказать, что является дочерью художника. Впервые она услышала о том, что является незаконнорожденной дочерью Дали, от бабушки, матери официального отца.



Теги: Испания, ДНК, тест, Сальвадор Дали, эксгумация
 
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